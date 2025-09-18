Mourinho torna in panchina: oggi la firma con il Benfica

José Mourinho torna subito in panchina. Terminata l'esperienza al Fenerbahce il 29 agosto, lo Special One è pronto a fare un tuffo nel passato e a tornare al Benfica a 25 anni di distanza. La carriera del tecnico portoghese iniziò proprio nel club lusitano nel 2000, ma l'avventura durò soltanto 10 partite. Come rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio, Mourinho prenderà il posto dell'esonerato Bruno Lage ed è prevista per oggi la firma sul contratto.

. @SLBenfica, prevista per oggi la firma di Mourinho — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 18, 2025