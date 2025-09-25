Mancini sul podio dei difensori che hanno segnato di più con la Roma

Gianluca Mancini è sul podio dei difensori che hanno segnato di più con la maglia della Roma. Il club giallorosso ha pubblicato una nota sul sito con la classifica dei difensori "goleador": sul podio ci sono Panucci (31 gol), Aldair (20), poi Kolarov, Nela e proprio Mancini a quota 19. Ecco la nota e la classifica:

"Podio! Con lo splendido e decisivo gol al Nizza, Mancini è salito a quota 19 gol con la maglia della Roma. Questo dato lo proietta al terzo posto dei difensori all-time, a pari merito con Sebino Nela e Aleksandar Kolarov!

Gianluca è adesso a una sola rete dal campione d'Italia Aldair, che come Mancini era un difensore centrale. Più distante è Christian Panucci, con 31 gol all'attivo.

Alle spalle di Mancini ci sono un altro campione d'Italia, Vincent Candela e Alessandro Florenzi, che ha realizzato 16 reti da quando è stato schierato terzino destro, in Champions a Mosca contro il CSKA nel 2014 (28 totali).

La classifica (primi 10 posti)

Christian Panucci 31 gol

Aldair 20

Aleksandar Kolarov, Nela e Gianluca Mancini 19

Vincent Candela e Alessandro Florenzi* 16

Philippe Mexes 15

Federico Fazio 14

Juan, John Arne Riise e Walter Samuel 11

Sergio Andreoli e Chris Smalling 10

Ibanez 9

Cafu, Aldo Maldera e Kostas Manolas 8".

(asroma.com)

