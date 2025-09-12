MANCINI: "Io per sempre a Roma? Se l'ho detto è perché lo penso veramente. Mi sento amato e per me è speciale" (VIDEO)

12/09/2025 alle 23:02.
soule-mancini-pisa-roma-2

Al Roma Store di Via del Corso, si è tenuto l’evento in collaborazione con Adidas e dedicato alle nuove maglie giallorosse. Presenti all’incontro, Matias Soulè e Gianluca Mancini. Il difensore della formazione di Gian Piero Gasperini ha risposto anche ad una domanda riguardo alla possibilità di rimanere per sempre a Roma. Ecco le sue parole.

"Quando si dice una cosa ci si prende la responsabilità e se l'ho detto è perché lo penso veramente. Ormai sono qua da tanti anni e dal primo giorno ad oggi mi sento sempre abbracciato, coccolato e amato e quindi è una cosa veramente speciale per me. La stagione è iniziata bene anche se abbiamo giocato solo due partite, quindi, continuiamo così".

 

 

