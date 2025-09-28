Lutto nel mondo del giornalismo: si è spento Furio Focolari

Si è spento a 78 anni Furio Focolari, giornalista che ha raccontato sulla Rai la stagione più luminosa di Alberto Tomba, di cui è stato anche grande amico. Figlio di Lorenzo Focolari, direttore del quotidiano 'Umanità', Focolari era approdato in Rai nel 1976 dove al Gr3 iniziò a seguire lo sport come inviato ai Mondiali di calcio di Spagna del 1982. Malato da tempo di Sla, Focolari - grande tifoso laziale - è stato anche a lungo opinionista e anche direttore dell'emittente romana 'Radio Radio' che oggi sui social ha annunciato la sua scomparsa con questo messaggio: "Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai"

(adnkronos)