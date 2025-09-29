Luciano Tessari compie 97 anni: la Roma festeggia il vice allenatore del Barone

Oggi è il compleanno di Luciano Tessari, il 97esimo. La Roma ha celebrato l'ex giallorosso che da vice allenatore di Liedholm, il Barone, ha vinto uno Scudetto. Ecco l'articolo che il club giallorosso ha dedicato a Tessari sul proprio sito ufficiale:

"Il 29 settembre 2018 Luciano Tessari ha festeggiato i suoi 90 anni allo Stadio Olimpico, tifando per la Roma in un derby ancora oggi molto attuale. Lorenzo Pellegrini firmò, di tacco, il primo dei suoi 4 gol contro la Lazio. Oggi Luciano Tessari compie 97 anni il giorno dopo la partita della Roma contro il Verona, cioè la squadra da cui era stato acquistato nel 1950.

Quel giorno è iniziata una storia unica. Portiere, primo o secondo, fino al 1958. In totale 63 presenze. A carriera finita, tornò presto al servizio della Roma. Guidò la De Martino e la Juniores, che diresse nella finale del torneo OMI-Coppa Città di Roma nel 1961 vinta sulla Lazio. In squadra c'erano Alberto Ginulfi e Giancarlo De Sisti. Nel 1960/1961 era anche nello staff tecnico della prima squadra nel percorso che portò a guadagnarsi la finale della Coppa delle Fiere vinta all'inizio della stagione successiva.

Nel 1971 viene chiamato in Prima Squadra al posto di Herrera e vinse il trofeo di Lega Armando Picchi, venendo portato in trionfo dai calciatori al termine della finale contro l'Inter. Va poi al Milan, dove conosce Nils Liedholm, che nel 1979 lo vuole come vice allenatore per la straordinaria esperienza nella Capitale che frutterà uno scudetto, tre Coppe Italia e una finale di Coppa dei Campioni.



La sua intesa con il Barone e la sua grande capacità di saper leggere nell’animo dei calciatori lo hanno reso preziosissimo in tante situazioni. Ancora oggi, in ogni modo, fa sentire la sua vicinanza alla Roma e alla sua storia. Quella di un grande romanista che oggi, mentre Lorenzo Pellegrini ancora segna al derby e la Roma batte il Verona, festeggia 97 anni".

