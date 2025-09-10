L'ex giallorosso Under si presenta al Besiktas: "Alla Roma ho superato la mia paura"

Nuova avventura per Cengiz Ünder, ma il passato alla Roma non si dimentica. L'ex attaccante giallorosso, appena passato in prestito al Beşiktaş, ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali del nuovo club, e nel racconto della sua carriera non ha dimenticato il suo periodo nella Capitale, definendolo un momento chiave per la sua crescita. "Giocare in Europa era il mio sogno più grande, ma non è stato facile", ha dichiarato il turco. "Prima di andare lì, avevo paura di non riuscire a esprimere il mio potenziale. Ma alla Roma ho superato quella paura".

Ünder è reduce da un'esperienza poco fortunata in MLS con il Los Angeles FC. Tornato al Fenerbahçe, club proprietario del suo cartellino, è ora passato in prestito con diritto di riscatto ai rivali cittadini del Beşiktaş fino al termine della stagione. Nel corso dell'intervista, l'esterno ha anche descritto le differenze tra i campionati in cui ha giocato, definendo la Serie A italiana come un torneo "molto diverso, perché le squadre si concentrano pesantemente sulla tattica".

