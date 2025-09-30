La Roma piange la scomparsa di Sergio Pellegrini: "È cresciuto con noi, ha giocato con noi e ha sempre tifato per noi" (FOTO)

La Roma piange la scomparsa di Sergio Pellegrini, centrocampista giallorosso negli Anni '50. Il club capitolino ha espresso il proprio cordoglio tramite un tweet e ha ricordato l'ex calciatore pubblicando una vecchia foto: "È cresciuto con noi, ha giocato con noi, ha sempre tifato per noi. L'AS Roma piange la scomparsa di Sergio Pellegrini, centrocampista giallorosso negli Anni 50. Il Club si unisce al dolore della famiglia e dei suoi cari".

