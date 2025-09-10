Juventus, cessioni record grazie alla Next Gen: al primo posto c'è Soulé, terzo posto per Huijsen

A partire dal 2023, la Juventus ha scelto di abbracciare il progetto della squadra Under 23. Ovvero, iscrivere una squadra alla Serie C italiana per dar modo a tutti quei giovani promettenti, di misurarsi in un campionato di livello superiore rispetto a quello Primavera. Per il momento, la realtà della Next Gen sta dando i suoi frutti, soprattutto per quanto riguarda il piano economico. Nelle ultime 3 stagioni, infatti, molti calciatori hanno "regalato" ai bianconeri milioni importanti per far quadrare i conti. Il sito Transfermarkt, ha stilato una classifica con gli incassi da record provenienti dalle loro cessioni. A comandare la tabella c'è Matias Soulé, classe 2003 che la scorsa estate è passato alla Roma per circa 26 milioni di euro. Al terzo posto, invece, un'altra conoscenza dei giallorossi: Dean Huijsen, difensore per il quale il Bournemouth ha sborsato ben 15 milioni di euro.

Tre update da questo #mercato in quanto a giocatori passati dalla #JuveNextGen e poi venduti ?#NicolussiCaviglia venduto a meno (3,5 milioni) ? Cosa ne pensate? Ci sono dei rimpianti? pic.twitter.com/Feu0AKVzwh — Transfermarkt.it (@TMit_news) September 10, 2025