"Io il derby ce l'ho nel sangue": conclusa la seconda edizione della sfida tra donatori di Roma e Lazio

Martedì 16 settembre, presso la Medicina Trasfusionale, unità diretta dal Prof. Francesco Buccisano, si è svolto “Io il derby ce l’ho nel sangue” la sfida tra donatori tifosi delle della Roma e della Lazio: si trattava della seconda edizione. L’evento ha dimostrato ancora una volta come lo sport possa essere un potente veicolo di solidarietà e di sensibilizzazione verso cause importanti come la donazione del sangue. Hanno partecipato molti "tifosi" creando un'atmosfera di sana competizione con un obiettivo comune che era quello di aiutare chi è in difficoltà. Il risultato finale è stato 5-1 per la Roma (ogni tre donatori un gol per la squadra scelta). Tutti hanno indossato la maglietta realizzata con i colori della squadra del Cuore. I numeri ottenuti a fine giornata: 23 sacche di sangue, 3 di piastrine.