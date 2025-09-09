International Summit on Sports and Medicine, al via il 17 settembre: presente anche il medico della Roma Femminile Petrucci

Il 17 settembre, si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma l'International Summit on Sports and Medicine, evento in collaborazione tra il Social Football Summit e Sports Doctors Network. Questa partnership punta a far conoscere la ricerca e l'innovazione medica in ambito sportivo. Tantissimi gli ospiti presenti, tra cui Gabriele Gravina, Gigi Buffon e la vincitrice del Roland Garros, Iva Majoli. L'evento inizierà alle 9:00, mentre, alle 11:15, interverrà anche la dottoressa della Roma Femminile Veronica Petrucci, che parlerà della salute mentale nel calcio femminile.