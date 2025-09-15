I VOTI DEGLI ALTRI - Svilar "tiene in piedi la Roma", Konè "poco nel vivo nel gioco"

Contro il Torino la Roma raccoglie la prima sconfitta stagionale in una prestazione opaca. Tra i peggiori in campo c'è Manu Konè: "Si lascia beffare ingenuamente da Simeone sulla ripartenza del gol. Poco nel vivo del gioco, tiene troppo palla e non da velocità alla manovra" (Corriere dello Sport). Male anche Neil El Aynaoui, alla prima da titolare: "È la carta a sorpresa ma non funziona, fatica a trovare i riferimenti, errori nel palleggio. Bene solo un recupero, però non basta" (Gazzetta dello Sport). Il migliore è Mile Svilar: "Non può nulla sul gol di Simeone, poi tiene in piedi la Roma due miracoli, ma stavolta non basta neanche lui" (Il Romanista)

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6,64

Hermoso 5,78

Mancini 5,50

Ndicka 6,00

Wesley 5,14

Cristante 5,21

Kone 4,93

Angelino 5,14

Soulé 5,93

El Aynaoui 4,93

Dybala 5,28

Ferguson 5,21

Baldanzi 4,93

Pisilli 5,64

El Shaarawy ng

Celik ng

Gasperini 5,07

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 7

Hermoso 5

Mancini 5,5

Ndicka 6

Wesley 5

Cristante 5,5

Kone 5

Angelino 4,5

Soulé 6

El Aynaoui 4,5

Dybala 5,5

Ferguson 5

Baldanzi 4,5

Pisilli 5,5

El Shaarawy ng

Celik ng

Gasperini 5

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6,5

Hermoso 5,5

Mancini 5,5

Ndicka 6

Wesley 5

Cristante 4,5

Kone 4,5

Angelino 4,5

Soulé 5

El Aynaoui 5

Dybala 5,5

Ferguson 5,5

Baldanzi 4,5

Pisilli 5,5

El Shaarawy ng

Celik ng

Gasperini 5,5

IL MESSAGGERO

Svilar 6,5

Hermoso 6

Mancini 5,5

Ndicka 6

Wesley 5

Cristante 5

Kone 5

Angelino 5,5

Soulé 6

El Aynaoui 5

Dybala 5

Ferguson 5

Baldanzi 5

Pisilli 5,5

El Shaarawy 5,5

Celik 6

Gasperini

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6,5

Hermoso 6

Mancini 5,5

Ndicka 6

Wesley 5

Cristante 5

Kone 5

Angelino 5,5

Soulé 6

El Aynaoui 4,5

Dybala 5

Ferguson 5

Baldanzi 5

Pisilli 6

El Shaarawy 6

Celik 6

Gasperini 5

LA REPUBBLICA

Svilar 6,5

Hermoso 6

Mancini 5,5

Ndicka 6

Wesley 5

Cristante 5,5

Kone 5

Angelino 5,5

Soulé 6

El Aynaoui 5,5

Dybala 5,5

Ferguson 5,5

Baldanzi 5,5

Pisilli 6

El Shaarawy ng

Celik ng

Gasperini 5

IL TEMPO

Svilar 6,5

Hermoso 6

Mancini 5,5

Ndicka 6

Wesley 5,5

Cristante 5,5

Kone 5

Angelino 5

Soulé 6

El Aynaoui 5

Dybala 5

Ferguson 5

Baldanzi 5

Pisilli 5,5

El Shaarawy ng

Celik ng

Gasperini 5

IL ROMANISTA

Svilar 7

Hermoso 6

Mancini 5,5

Ndicka 6

Wesley 5,5

Cristante 5,5

Kone 5

Angelino 5,5

Soulé 6,5

El Aynaoui 5

Dybala 5,5

Ferguson 5,5

Baldanzi 5

Pisilli 5,5

El Shaarawy 6

Celik 5,5

Gasperini 5