Hellas Verona, il ds Sogliano: "Baldanzi era convinto di venire ma la Roma ha cambiato idea"

Il direttore sportivo dell'Hellas Verona, Sean Sogliano, ha parlato in conferenza stampa per fare un punto sulla sessione estiva, torna anche sul mancato arrivo di Baldanzi. Le sue parole: "Gli ultimi giorni di mercato sono sempre abbastanza particolari, un po' tutti rincorrono i minuti e le ore. Delle operazioni di mercato le avevamo chiuse in settimana, poi volevamo capire se fosse possibile chiudere Baldanzi che poteva essere un valore aggiunto. Nei giorni precedenti c'era una buona possibilità di prenderlo, lui era convinto, veniva volentieri e questa è la cosa positiva. La notte precedente all'ultimo giorno di mercato c'è stata una dinamica che non riguarda la nostra società e quindi non mi permetto di giudicare, la Roma ha cambiato idea e non ha fatto uscire il giocatore in prestito"