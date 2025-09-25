Golic: “Il mio sogno? Poter tornare alla Roma un giorno. Ranieri? È un vero mito”

Quest’estate, Lovro Golic ha lasciato la Roma, dopo due stagioni passate con la Primavera, per unirsi al club belga del Mechelen. Il difensore classe 2006 è tornato a parlare della sua esperienza in giallorosso ai microfoni della testata giornalistica del giornalista sportivo. Ecco le sue parole.

Sull’esperienza alla Roma

“La Roma mi prese tre anni fa, credo di aver fatto bene lì. Mi sono allenato con la prima squadra e ora sono qui. Sono fiero di essere un giocatore del Mechelen e sono pronto per questa nuova sfida”.

Il sogno di tornare alla Roma

“Per un giocatore giovanissimo come me è dura giocare in un grandissimo campionato come la Serie A. Se faccio bene qui forse potrei tornare in un un campionato come quello italiano. Spero che potrò tornare proprio alla Roma. Non si sa mai, vediamo”.

Sui giocatori con cui si è potuto allenare

“È sempre bello potersi allenare con giocatori come loro perché impari tanto. Sono forti tecnicamente e aggressivi calcisticamente parlando. Ma in Italia i giocatori li vogliono così: aggressivi. Per me la Roma e l’Italia furono la miglior cosa che potesse accadere. Ho imparato tanto da ognuno di loro”.

Su Gianluca Mancini

“È vero, in campo è cattivo ma fuori è una bellissima persona: l’opposto di quello che vedete in campo. È un tipo molto tranquillo e alla mano. È stato bello potergli parlare”.

Su Paulo Dybala ed Artem Dovbyk

“Dybala per me è stato più difficile da marcare. È piccolino, forte tecnicamente e rapidissimo. Mentre Dovbyk è una montagna. Siccome sono forte, contro di lui me la gioco alla pari. Preferisco affrontare calciatore alti e forti piuttosto che quelli bassi e veloci”.

Su Claudio Ranieri

"A Roma è un mito. Avete visto tutti quello che ha fatto riportando il club dalle posizioni basse in classifica al top. La Roma ha un posto speciale nel mio cuore. Sono contento che abbiano iniziato bene e spero che possano finire così e vincere il campionato quest’anno”.

Il suo sogno

“Tornare alla Roma o in un campionato top un giorno, giocare e vincere il mondiale con la Slovenia. Ma più che un sogno è un obiettivo”.

