Giannini: "Pellegrini un esempio dentro e fuori dal campo per i ragazzi"

Giuseppe Giannini, storico capitano della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento legato alla "Giannini Football Academy" e tra i vari temi trattati si è soffermato su Lorenzo Pellegrini. Ecco le sue parole: "Se qui dovesse nascere un nuovo talento calcistico sarebbe stupendo, ma è un aspetto secondario rispetto alla crescita dei nostri ragazzi. Un talento tipo Pellegrini? Perché no, Lorenzo è un esempio dentro e fuori dal campo. Modelli così sono fondamentali per i ragazzi".