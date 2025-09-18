FOTO - Prime indiscrezioni sulla maglia home 2026/27: presenti i colori bordeaux, rosso scuro e giallo

La stagione 2025-2026 è appena iniziata ma si pensa già alla stagione successiva.

Sono stati svelati in anteprima da Footy Headlines, infatti, quelli che dovrebbero essere i colori della nuova maglia della Roma in vista della stagione 2026-2027. Sulla divisa saranno presenti ben tre colori: due tonalità di rosso, bordeaux e rosso intenso, e il classico giallo che accompagna le divise dei giallorossi.

Per i loghi e i dettagli aggiuntivi verranno utilizzati accenti giallo-arancio, che creeranno un contrasto luminoso con la base rosso intenso della divisa. La maglia continuerà dunque a presentare la combinazione di colori formata dal giallo e dal rosso del club, ma con alcuni aggiornamenti rispetto al recente passato.

(foto sito footyheadlines.com)

