Fienga: "Totti talento naturale, è differente dagli altri calciatori. Con lui il pallone si muove diversamente" (VIDEO)

THRIVING MINDS - Guido Fienga, ex amministratore delegato della Roma, ha rilasciato un'intervista al podcast di Alberto Zandi e tra i vari temi trattati è tornato a parlare della sua avventura nel club capitolino. Ecco le sue dichiarazioni: "Quando sono stato il CEO della Roma ho capito che nella vita puoi anche trovare il nuovo vaccino per curare il cancro, le persone saranno felici e qualcuno ti inizierà a conoscere, ma quando stai vicino a gente come Totti e Ronaldo tutti ti conosceranno, ti cercheranno e ti vorranno. Quindi se non sei super equilibrato rischi di perdere il controllo di te stesso e diventi vanitoso e pieno di ego".

Quando scegli i calciatori ci sono due strade differenti: nel primo caso li formi partendo dal settore giovanile, altrimenti li compri. Soffermandoci su quest’ultima possibilità, come funzionava alla Roma? Come li sceglievi?

"Questa è una delle principali abilità di un ds. Non è difficile sapere se un giocatore è bravo o meno tecnicamente, la cosa più importante è capire se quel calciatore può rendere all’interno di una squadra. Bisogna cercare di capire la sua capacità di ambientamento e la crescita all’interno di tale ambiente. Quando ho iniziato non avevo quasi esperienza, quindi il ds mi diceva: ‘Guido, fidati di me perché tu non capisci molto di calciatori ma questo è un crack!’. E poi dopo un anno vedevi che le cose non erano andate in quel modo. Così inizi a parlare con i giocatori e quando guardi la faccia capisci immediatamente se è brillante o intelligente. Dopo un paio di anni andavo da ogni direttore e dicevo: 'Le regole sono cambiate. Se non capisco qualcosa non è perché non capisco di calcio, quindi fai in modo di farmi capire altrimenti non si fa niente. Inoltre prima di comprare un giocatore voglio farci un'ultima chiacchierata, come quando assumo un dipendente nel reparto marketing... Voglio capire che tipo di persona sia, voglio sapere informazioni su di lui e sulla sua famiglia. La vera differenza nel 99% dei calciatori la fa la testa. Ci sono soltanto due Messi e Ronaldo, gli altri possono essere tutti sostituiti. La differenza è nella testa e nel talento, loro sono unici mentre gli altri possono essere cambiati nonostante uno sia più forte o veloce. Non seguite quelli che dicono 'Non si può giocare senza questo giocatore'. Si gioca in 11, se non hai un giocatore se ne prende un altro".

Quale è la differenza nello stile di vita tra i grandi calciatori e quelli normali?

"Io divido i grandi calciatori in due categorie. Una riguarda il talento naturale e a questi calciatori Dio ha donato il talento. Io ne ho avuto uno di questi ed era Francesco Totti. Capisci che Totti è differente già da come tocca il pallone, la palla fa un movimento differente con lui. Colpisce la palla senza neanche guardare il campo e finisce esattamente sul piede dell'attaccante. Poi c'è Ronaldo, che ha talento oltre al duro lavoro. Chi è super talentuoso spesso è pigro perché sa che non deve lavorare molto per fare comunque la differenza, ma nel mezzo della carriera iniziano a capirlo. Totti ha finito a 40 anni, se parli con lui ancora crede di essere talmente forte da poter giocare in Serie A. Sto scherzando, è un mio amico (ride, ndr)".

(continua)