Facebook, la precisazione di Luca Di Bartolomei sulla targa in onore di Agostino: "Non ci sono stati 'vandali' e non è sparita" (FOTO)

Arriva la precisazione di Luca Di Bartolomei, figlio Agostino, in merito a quanto raccontato questa mattina da Il Messaggero sulla targa in memoria dell'indimenticabile capitano della Roma a Villa Lais "abbattuta da ignoti e custodita in un deposito in attesa di tornare al suo posto".

"Ho letto con sorpresa un articolo deche ha riportato la definitiva rottura di una targa — causata anni fa da un evento accidentale e rimessa anche a posto nella primavera del 2024 con l’aiuto del— come un gesto di vandalismo legato alle tensioni pre-derby.Nulla di tutto questo - spiega Luca Di Bartolomei su Facebook -.Non ci sono stati “vandali contro Ago” e la targa non è sparita come dice anche il presidente di Municipio.Probabilmente è stato un contrasto contro il furgoncino della manutenzione; uno scontro di gioco, cose che capitano.Nessun cartellino giallo o rosso che possa ingenerare inutilmente tensione.Vorrei con questa mia azione da VAR anche pregare il giornale di una precisazione sul punto così da sottrarre la memoria di mio padre - ormai è riconosciuta patrimonio comune delle due tifoserie, come tanti altri idoli cittadini - ad ogni eventuale uso strumentale da parte di potenziali stupidi e violenti".