Europa League: Nizza sconfitto 4-1 in campionato sul campo del Brest

Netta sconfitta in Ligue 1 per il Nizza, prossimo avversario della Roma in Europa League. La formazione della Costa Azzurra è uscita sconfitta per 4-1 dal confronto con il Brest, valido per la quarta giornata del campionato francese. La formazione bretone ha sbloccato la sfida al 6' con la rete di Ajorque, per poi raddoppiare al 9' grazie a Del Castillo. I rossoneri hanno accorciato le distanze alla mezz'ora con Moffi, ma nella ripresa i padroni di casa hanno dilagato e chiuso sul 4-1 grazie a Chotard e Labeau Lascary.