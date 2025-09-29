Dovbyk e il retroscena sull'amicizia con Dzeko: "Nasce da una chiamata di Mancini a Edin"

Il retroscena, un po' a sorpresa, lo ha svelato Artem Dovbyk nella pancia dell'Olimpico subito dopo la vittoria della Roma contro il Verona. [...] Ha raccontato di quanto gli sia stato vicino il suo amico Dzeko, di come si siano confrontati nelle ultime settimane e ha poi postato una foto che li ritrae a cena insieme. Dove? Al mare, a Ostia, in uno dei ristoranti che Edin frequentava spesso quando viveva a Roma ed è diventato uno dei posti del cuore dell'attaccante ucraino e della sua famiglia. [...]

Se c'è uno che sa come trasformare le critiche, o la diffidenza, in applausi, è lui. Ed è per questo che Dovbyk si fida dei suoi consigli: "È stato molto semplice - racconta -. Sono arrivato a Roma e Gianluca (Mancini, ndr) mi ha detto che assomigliavo molto a Edin quando era appena arrivato alla Roma. Eravamo in macchina, ha chiamato Dzeko vista la loro amicizia ed è stato allora che ci siamo parlati per la prima volta. Poi ci siamo seguiti su Instagram, abbiamo chiacchierato ancora un po' e basta: da allora siamo rimasti in contatto, lui mi sostiene e io sostengo lui". [...]

(corrieredellosport.it)

