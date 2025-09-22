Derby, nel post-partita aggressione di alcuni tifosi della Lazio a un tifoso romanista in moto (VIDEO)

Scene di violenza nel post-partita del Derby. Un tifoso della Roma, a bordo della sua moto, è stato aggredito da un gruppo di sostenitori laziali mentre si trovava fermo in coda in zona Ponte Milvio. Come documentato da un video diventato virale sui social, il ragazzo, colpevole solo di indossare la maglia giallorossa, è stato accerchiato, strattonato e colpito con calci e pugni, costringendolo a scendere dal mezzo per difendersi. Inoltre il suo mezzo è stato colpito e danneggiato più volte.

A rendere meno amaro un episodio grave è stato il comportamento di altri tifosi biancocelesti presenti, che sono intervenuti per fermare l'aggressione. Come si vede nel filmato, sono stati proprio loro ad allontanare il gruppo violento e a soccorrere il ragazzo, permettendogli di rialzarsi e recuperare lo scooter.