Derby, il Questore di Roma Massucci: "Ieri prevenute situazioni pericolose. Giocare di sera? C'è molto da lavorare"

Niente derby in notturna, almeno per il momento. A gelare le speranze dei tifosi di rivedere la stracittadina giocata in serata è il Questore di Roma, Roberto Massucci, che traccia una linea netta: la città non è ancora pronta. Intervenuto a margine di un evento, il Questore ha commentato la gestione dell'ordine pubblico del derby di ieri, giocato alle 12:30: "Ieri è stata una giornata molto positiva per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, abbiamo prevenuto delle situazioni che potevano diventare pericolose".

Tuttavia, proprio il successo della gestione di un evento così complesso in orario diurno lo porta a frenare su un possibile ritorno al passato: "C'è molto da lavorare", ha spiegato Massucci, prima che si possa tornare a giocare il derby di sera.

(Dire)