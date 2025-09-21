Derby, Hernanes profetico su Tavares: "Sarà decisivo". Fatale il suo errore nell'azione del gol

21/09/2025 alle 18:19.
hernanes

Hernanes lo aveva detto... senza specificare 'decisivo' in cosa. Nei giorni scorsi l'ex centrocampista della Lazio aveva commentato così la stracittadina: "Tavares può essere decisivo". E, infatti, il terzino biancoceleste lo è stato commettendo un errore in disimpegno che ha favorito il recupero palla di Rensch, che a sua volta ha servito Soulé: dall'argentino l'assist per il gol di Pellegrini, che ha deciso il derby 1-0.