Derby, Hernanes profetico su Tavares: "Sarà decisivo". Fatale il suo errore nell'azione del gol

Hernanes lo aveva detto... senza specificare 'decisivo' in cosa. Nei giorni scorsi l'ex centrocampista della Lazio aveva commentato così la stracittadina: "Tavares può essere decisivo". E, infatti, il terzino biancoceleste lo è stato commettendo un errore in disimpegno che ha favorito il recupero palla di Rensch, che a sua volta ha servito Soulé: dall'argentino l'assist per il gol di Pellegrini, che ha deciso il derby 1-0.

? 'No profè non fa così..' ??❤️ L'incredibile vaticinio del Profeta Hernanes, pochi giorni fa, quando incoronava Nuno Tavares come protagonista nel Derby ??? pic.twitter.com/GT9asIXs7y — laroma24.it (@LAROMA24) September 21, 2025