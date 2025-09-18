Derby, botta e risposta Rocca-Gualtieri. Il sindaco: "Speriamo in un altro autogol alla Negro"

A pochi giorni dal derby della Capitale, il clima si scalda anche nel mondo istituzionale, conr un botta e risposta a distanza tra il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stata la festa "Fenix 2025" di Gioventù Nazionale. Ad accendere la miccia è stato Rocca, di dichiarata fede laziale, dal palco della festa "Fenix 2025" di Gioventù Nazionale: "Quale giocatore della Roma vorrei nella Lazio? Nessuno". Pronta la replica di Gualtieri, intervenuto allo stesso evento. A chi gli ha posto una domanda simile, il primo cittadino ha risposto con una battuta che rievoca uno dei derby più celebri per i tifosi romanisti: "Dipende cosa si intende per derby. Ci sono derby famosi anche con autogol, quindi possiamo invocare pagine così. Se ci fosse un Paolo Negro oggi nella Lazio che fa autogol, noi non ci offenderemmo".