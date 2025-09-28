De Rossi a Wembley insieme a Sarah per il concerto degli Oasis: i due cantano a squarciagola "Wonderwall". Poi l'incontro con Cremonini e Ultimo (VIDEO)

28/09/2025 alle 12:20.
Giorni di relax per Daniele De Rossi, il quale si trova in vacanza a Londra. L'ex allenatore della Roma è in compagnia della moglie Sarah Felberbaum e, come testimoniato dai video pubblicati dall'attrice su Instagram, hanno assistito al concerto degli Oasis a Wembley. I due hanno cantato a squarciagola "Wonderwall", uno dei brani più iconici del gruppo. "Ti amo follemente - la didascalia che accompagna la foto pubblicata da Sarah -. 2009 Roma il nostro primo concerto insieme, 2025 Londra siamo ancora qui". 

Successivamente Daniele De Rossi ha incontrato a Londra Cesare Cremonini e Ultimo. Inoltre DDR ha voluto omaggiare il cantante romano regalandogli la maglietta dell'Ostiamare, società di cui è proprietario.