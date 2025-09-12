D'Aversa: "Roma da Champions con il lavoro di Gasperini" (VIDEO)

SPORTITALIA - Roberto D'Aversa, allenatore dell'Empoli nella passata stagione e attualmente senza squadra, ha rilasciato un'intervista all'emittente televisiva e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla Roma di Gian Piero Gasperini. Ecco le sue dichiarazioni: "Non trascurerei la Roma, che ha un allenatore molto bravo e che fa rendere la squadra al massimo. I giallorossi sono partiti bene con 2 vittorie e 6 punti, si tratta di una piazza importante con passione e spinta della tifoseria. Non dico vincere lo Scudetto, ma la Roma darà fastidio alle altre quattro squadre".

Non è da Scudetto ma da Champions?

"Con il lavoro dell'allenatore secondo me sì".