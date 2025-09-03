Borussia Dortmund, Fabio Silva ancora ai box per un infortunio all'adduttore: rimandato il debutto e rischia altre 4 settimane di stop

Nella sessione estiva di calciomercato la Roma era alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e tra i nomi più caldi c'era Fabio Silva del Wolverhampton. La telenovela si è chiusa con il trasferimento del portoghese al Borussia Dortmund, ma l'avventura in Germania non è partita con il piede giusto. Come riportato dal quotidiano tedesco, il classe 2002 sta combattendo da tempo contro un infortunio all'adduttore e il debutto con la maglia giallonera è stato rimandato. Il recupero non avverrà in tempi brevi e il calciatore potrebbe restare ai box per addirittura altre quattro settimane. Nei prossimi giorni il giocatore si sottoporrà a esami strumentali più approfonditi per capire la reale gravità del problema.

(bild.de)

