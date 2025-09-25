D'Agostino: "Pellegrini ha dimostrato di poter essere decisivo. Alla Roma manca il giocatore che determina sulla trequarti" (VIDEO)

CRONACHE DI SPOGLIATOIO - Gaetano D'Agostino, responsabile del perfezionamento tecnico dei calciatori della Roma Primavera e dell'Under18, è stato invitato come ospite nel corso del formato "Foot Toujours" e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla rinascita di Lorenzo Pellegrini. Ecco le sue dichiarazioni: "Pellegrini ha dato dimostrazione che è un giocatore che all'interno della rosa della Roma può essere decisivo. Sono pochi i giocatori, e non lo è neanche Dybala, in grado di riempire l'area, a diventare una seconda punta o una mezz'ala offensiva che s'inserisce. Contro il Nizza ha propiziato due gol ed è qualcosa che manca in questo momento. La Roma di Gasperini, nonostante le poche partite, sulla trequarti ci arriva sempre e poi manca quel giocatore che determina. Pellegrini può essere uno di questi, soprattutto perché Dybala non garantisce continuità di prestazioni".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CRONACHE DI SPOGLIATOIO (@cronache_di_spogliatoio)