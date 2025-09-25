D'Agostino: "Pellegrini ha dimostrato di poter essere decisivo. Alla Roma manca il giocatore che determina sulla trequarti" (VIDEO)

CRONACHE DI SPOGLIATOIO - Gaetano D'Agostino, responsabile del perfezionamento tecnico dei calciatori della Roma Primavera e dell'Under18, è stato invitato come ospite nel corso del formato "Foot Toujours" e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla rinascita di Lorenzo Pellegrini. Ecco le sue dichiarazioni: "Pellegrini ha dato dimostrazione che è un giocatore che all'interno della rosa della Roma può essere decisivo. Sono pochi i giocatori, e non lo è neanche Dybala, in grado di riempire l'area, a diventare una seconda punta o una mezz'ala offensiva che s'inserisce. Contro il Nizza ha propiziato due gol ed è qualcosa che manca in questo momento. La Roma di Gasperini, nonostante le poche partite, sulla trequarti ci arriva sempre e poi manca quel giocatore che determina. Pellegrini può essere uno di questi, soprattutto perché Dybala non garantisce continuità di prestazioni".
