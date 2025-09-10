Cremonese, Vardy si presenta: "Ranieri? Ha sempre speso belle parole per me, non voglio deluderlo"

Nuova avventura in Serie A per Jamie Vardy, che nella sua conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Cremonese ha riservato un pensiero speciale per una leggenda legata a doppio filo con i colori giallorossi: Claudio Ranieri.

Inevitabile una domanda sul tecnico che lo ha guidato alla storica vittoria della Premier League con il Leicester. Pur non avendolo ancora sentito direttamente, Vardy ha dimostrato grande affetto per il suo ex allenatore: "Se ho parlato con Ranieri? Non ancora, ma ha sempre speso belle parole per me e non voglio deluderlo".

L'attaccante inglese ha poi spiegato le motivazioni della sua scelta, paragonando la lotta per la salvezza della Cremonese a quella del suo Leicester, si è detto pronto per la nuova sfida e per dimostrare il suo valore nel campionato italiano.