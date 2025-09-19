Cobolli e il siparietto con Ruud: "Io biondo? Se la Roma vince il derby e noi la Laver Cup" (VIDEO)

Flavio Cobolli e Casper Ruud e la promessa a tema Roma. Il tennista romano sarà uno dei protagonisti della Laver Cup e durante un'intervista sono stati protagonisti di un simpatico siparietto. Inizia Ruud: "Chi sarà il prossimo biondo del circuito? (In riferimento ad Alcaraz, ndr). Il ragazzo vicino a me è un ottimo candidato. Italiano, stiloso, biondiccio. Lui potrebbe diventare full blonde. Deve avere qualche gene artico; hai gli occhi azzurri, Flavio?". La risposta di Cobolli: "Tutti in famiglia li abbiamo e tu non criticare il mio inglese". La risposta: "No, dico solo che tu potresti diventare biondo, come Carlos, Se vinciamo lo farai? Cosa deve succedere perché tu lo faccia?". Cobolli: "Se me lo dici tu, magari. La Roma deve vincere il derby di domenica con la Lazio e noi vinciamo la Laver Cup".

