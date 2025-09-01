Clamoroso Bayer Leverkusen: ufficiale l'esonero di ten Hag dopo appena 3 partite (COMUNICATO)

Clamorosa decisione in casa Bayer Leverkusen. Come rivelato da Fabrizio Romano, la dirigenza del club tedesco ha esonerato l'allenatore Erik ten Hag dopo appena 3 partite. Il tecnico olandese era arrivato in estate al posto di Xabi Alonso e aveva aperto la sua avventura in Germania con una vittoria per 0-4 in coppa. In Bundesliga però è ancora a secco di successi dopo la sconfitta casalinga contro l'Hoffenheim (1-2) e il pareggio per 3-3 contro il Werder Brema. I vertici del club hanno deciso di esonerarlo in mattinata e l'allenatore è stato appena informato.

? EXCLUSIVE: Erik ten Hag has just been SACKED by Bayer Leverkusen. Decision made by the club’s hierarchy this morning and manager informed right now. pic.twitter.com/WjraNnhntA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Ora è ufficiale: Erik ten Hag non è più l'allenatore del Bayer Leverkusen. Ecco la nota del club tedesco: "Il Bayer 04 Leverkusen ha deciso di separarsi dall'allenatore Erik ten Hag. La decisione è stata presa dal comitato degli azionisti, l'organo di controllo del club, su raccomandazione della dirigenza del Bayer 04. Gli allenamenti saranno supervisionati ad interim dall'attuale staff tecnico.

Simon Rolfes, amministratore delegato sportivo: 'Non è stata una decisione facile per noi. Nessuno voleva fare questo passo. Tuttavia le ultime settimane hanno dimostrato che con questa formazione non è possibile costruire una squadra nuova e vincente. Crediamo fermamente nella qualità della nostra squadra e ora faremo tutto il possibile per compiere i prossimi passi nel nostro sviluppo con una nuova formazione'.

Fernando Carro, amministratore delegato: 'Una separazione in questa fase iniziale della stagione è dolorosa, ma abbiamo ritenuto che fosse necessaria. Rimaniamo impegnati a raggiungere i nostri obiettivi per la stagione e, per farlo, abbiamo bisogno delle migliori condizioni possibili a tutti i livelli. Ora si tratta di attuare e sfruttare nuovamente queste condizioni'".

(bayer04.de)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE