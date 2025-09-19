Carl Brave: "Essere tifosi della Roma è come avere fede. La maglia? Rappresenta sofferenza, amore e fomento" (VIDEO)

"Essere tifosi è come avere fede". Così il cantautore romano Carl Brave, in un video pubblicato sui canali social di Adidas, ha riassunto il suo legame con la Roma. L'artista ha raccontato aneddoti e sensazioni del suo essere romanista, partendo dal primo ricordo che lo lega alla squadra: "Era nella mia vecchia casa con i miei genitori. Mi ricordo il soggiorno, tutto buio, era estate. Ci rivedevamo una partita della Roma. Erano tutti contenti, anch'io ero felice".

Carl Brave ha poi parlato della maglia giallorossa, capace di racchiudere un mondo di sensazioni: "Rappresenta tantissime emozioni, sofferenza, amore, fomento". Un legame che l'artista trasferisce anche nella sua musica, in cui cerca di portare "tanta romanità".

Non è mancato un giudizio sulla nuova divisa: "Mi è piaciuta molto, mi piace la sua eleganza, è un po' old school, quello vintage che è pulito, clean, bella fresh". Infine, un passaggio sulle sue abitudini da tifoso: "Allora, dico di non essere scaramantico ma sono scaramantico e per questo non dirò un rituale".