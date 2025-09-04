Capozucca: "Discutevo sempre con Gasperini, ma siamo come fratelli. Roma è una sfida che vuole vincere"

RETESPORT - Stefano Capozucca, ex direttore sportivo di numerosi club italiani tra cui Cagliari e Genoa, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica e tra i vari temi trattati ha parlato di Gian Piero Gasperini (con cui ha lavorato nella società ligure). Ecco le sue parole.

Ha mai discusso con Gasperini? "Sempre (ride ndr). Avevamo un rapporto straordinario siamo come fratelli. Tutti i venerdì cenavamo insieme a casa sua quindi ci confrontavamo sempre. Gasperini ha tanta personalità, un carattere forte ma è una persona splendida. Discutevamo sempre, ma il rapporto è durato negli anni anche quando le strade professionali ci hanno separato. Dato che è una persona straordinaria, non bisogna prenderlo in giro. Con lui ho avuto un problema quando gli ho nascosto qualcosa che poi è venuto a conoscere e si era creata una situazione di imbarazzo che poi abbiamo risolto".

La presenza di Gasperini quanto influenza le scelte di mercato?

"È importante sapere come vuole giocare un allenatore e lui dà un’identità chiara alle sue squadre. Se lui vuole un esterno forte non posso portargli un centrocampista adattato. C’era un confronto continuo, alcuni giocatori che a me sembravano buoni a lui non piacevano. Una volta presi un calciatore e lui non lo voleva: non giocò mai, aveva ragione lui (ride ndr)". [...]

Ha avuto modo di sentire recentemente Gasperini?

"Lo sento spesso, ha anche una casa vicino a me. Ha una grande personalità, questa sfida a Roma c’è l’ha a cuore. All’inizio ci sono stati anche degli striscioni contro di lui, è una sfida con se stesso. Questa situazione lo ha caricato, è una battaglia che vuole vincere. La tifoseria della Roma poi è unica, spettacolare". [...]

Dybala?

"Uno che non conosce Gasperini può dire che non gli piace. Lui è una persona che predilige il lavoro, chi non ci riesce fatica a giocare. I suoi ex giocatori lo sanno bene (ride, ndr). In Italia Conte e Gasperini sono gli allenatori che lavorano di più".

Gasperini vuole vincere un trofeo a Roma?

"Ora è motivatissimo e contento, lo sento felice. Gasperini sta mugugnando perché avrebbe voluto qualche giocatore in più compatibile con il suo schema di gioco per accorciare i tempi per raggiungere gli obiettivi della Roma".