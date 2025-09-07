Candela: "Già si vede il lavoro di Gasperini alla Roma. Intrigato da Ferguson, mi aspetto tanto da lui" (VIDEO)

GASPORT - Vincent Candela, leggenda della Roma, ha rilasciato un'intervista al quotidiano a margine della partita organizzata a Reggio Calabria da Operazione Nostalgia e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla Roma di Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole.

Un giudizio sulla prima Roma di Gasperini?

"Spettacolare. Contro il Bologna, che è una squadra che partecipa da due anni alle coppe europee, ha fatto una grande partita. Si vede già il lavoro di Gasperini sotto l'aspetto fisico e anche nei movimenti in campo. Non avevo dubbi, Gasperini è una persona seria che capisce di calcio. Parla il campo, sono contento per le vittorie. Sul mercato qualcosa in più poteva arrivare, ma sono rimasti Dybala, Koné, Svilar, Ndicka e Mancini. Sono arrivati anche giocatori importanti".

Da chi ti aspetti una grande stagione?

"Dobbiamo mettere la Roma davanti ai singoli, questo è lo spirito di Gasperini. Bisogna ascoltare l'allenatore, il presidente che ha speso tantissimo e Massara che è un grande ds. Sarà una grande stagione, Gasperini sa tirare fuori il meglio dai giocatori e crescere i giovani. Farà dare ancora di più anche a giocatori come Koné e Dybala".

Cos'è Roma per te?

"Vivo qui da 20 anni e le mie quattro figlie sono nate a Trastevere. Roma è la mia vita".

Quando potrà ritornare lo Scudetto a Roma?

"Spero il prima possibile, la città, la società e i tifosi lo meritano. Lo stadio è sempre pieno da 5/6 anni, quindi sarebbe giusto, ma ci vuole un po' di tempo. Ora ci sono le fondamenta per creare una buona sinergia".

L'obiettivo stagionale?

"Arrivare in Champions. Abbiamo le capacità e i giocatori per arrivarci".

Quale nuovo acquisto ti intriga di più?

"Ferguson. Si tratta di un calciatore giovane ma già si è visto, gioca per la squadra, protegge bene il pallone, è bravo tecnicamente, dribbla, tira... Non è facile il primo anno, ma ha risposto subito bene da titolare. Mi aspetto tanto da lui".

VAI AL VIDEO DELL'INTERVISTA