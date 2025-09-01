Cagliari, ufficiale: Belotti è un nuovo giocatore rossoblù (COMUNICATO)

Andrea Belotti riparte dal Cagliari. Dopo l'ultima esperienza, non propriamente fortunata al Benfica, l'attaccante ex Roma era tornato al Como dove ha cercato una sistemazione fino all'ultimo. Oltre ai sardi, sul classe 1993 c'era anche la Sampdoria. Alla fine, però, il Gallo ha scelto il Cagliari, squadra in cui si è trasferito a titolo definitivo. Ecco il comunicato apparso sul sito web dei Casteddu.

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Andrea Belotti, che si trasferisce a titolo definitivo con un contratto che lo lega al Club rossoblù sino al 30 giugno 2026. Originario di Calcinate, “Il Gallo” è un centravanti che abbina potenza e velocità, caratteristiche che gli permettono di sostenere il reparto avanzato e garantire alla squadra quantità e capacità realizzativa. Nato nel 1993, è cresciuto nel vivaio dell’Albinoleffe, con cui esordisce tra i professionisti il 10 marzo 2012, diciottenne, nella sfida di Livorno valida per il campionato di Serie B, chiusa con una sconfitta per 4-1 ma con il primo gol della sua carriera. Nel 2013 il trasferimento al Palermo, dove militerà per due stagioni con un bottino di 64 presenze, 16 gol e 7 assist e la promozione in Serie A del 2014 con vittoria del torneo cadetto, seguita quindi dall’esordio in Serie A. Inizia quindi la lunga e propizia avventura al Torino, di cui sarà capitano (dall’estate 2017), secondo miglior marcatore di sempre del Torino nella massima divisione a girone unico, nonché simbolo fino al 2022: 251 presenze, 113 gol e 28 assist per Belotti, che va per la prima volta a segno con i granata il 28 novembre 2015 in Serie A contro il Bologna (2-0), mentre il 17 gennaio 2016 è la volta della sua prima doppietta con il Torino (4-2 al Frosinone); il 28 agosto 2016 realizza la sua prima tripletta nella massima serie, nuovamente contro il Bologna (5-1). Cruciale la stagione 2018/2019, che vede Belotti segnare 15 gol fondamentali per riportare il Torino in Europa dopo cinque anni di assenza. Il 25 luglio 2019 esordirà in Europa League segnando su rigore al Debrecen. Seguiranno quindi le esperienze con Roma (68 presenze, 10 gol, 4 assist), Fiorentina e Benfica (24 presenze, 1 gol, 1 assist in entrambe le parentesi) inframezzate dal Como (19 presenze, 2 gol) nell’ultima stagione divisa tra Lariani e Lusitani. Ora lo sbarco in Sardegna per vestire la maglia del Cagliari, per una lunga storia nel calcio che continua con un nuovo, prestigioso e ambizioso capitolo dove Andrea Belotti potrà portare come di consueto grinta e voglia di confermarsi ai massimi livelli. Benvenuto e in bocca al lupo, Gallo!".

(cagliaricalcio.com)

VAI AL COMUNICATO ORIGINALE