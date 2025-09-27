Bove: "La mia volontà è quella di tornare a giocare, da capire in che modo e dove"

SKY SPORT - Edoardo Bove, a margine della sua partecipazione ad un corso di primo soccorso con l’utilizzo di un defibrillatore che si è svolto al centro sportivo della Camilluccia, ha parlato di un suo ritorno in campo: “La mia volontà è quella di tornare, ma devo capire diverse cose: se, quando, in che modo e dove. Stiamo andando avanti e sono contento. Sono stato salvato perché c’erano attorno a me persone preparate. E’ importante conoscere, anche perché il corso non dura troppo tempo e si può salvare la vita delle persone. Serve per sentirci tutti un po’ più al sicuro”,