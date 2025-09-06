Boniek: "Ziolkowski parte come vice Mancini, ma avrà modo di giocare. Per caratteristiche ricorda Huijsen" (VIDEO)

MECZYKI.PL - Zbigniew Boniek, ex centravanti della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale polacco e tra i vari temi trattati si è soffermato su Jan Ziolkowski, nuovo acquisto della Roma. Ecco le sue parole

Il trasferimento di Jan Ziółkowski alla Roma?

"Gli italiani amano i giovani calciatori che sono un punto interrogativo. Lo stesso Gasperini ha dichiarato di credere nell'intuito del direttore sportivo Frederic Massara, artefice del trasferimento. Penso che Jan inizierà come sostituto di Mancini, ma la Roma dovrà affrontare tre competizioni quindi avrà sicuramente modo di giocare. Ha solo 20 anni, credo che tra una stagione e mezzo sarà già un giocatore ancora più forte. I giornalisti mi hanno chiamato e mi hanno chiesto a chi paragonerei Ziółkowski e io ho risposto con un po' di audacia a Dean Huijsen. Per statura, modo di giocare e movenze ricorda un po' il nuovo difensore del Real Madrid, che in precedenza ha giocato anche nella Roma".