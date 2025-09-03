Boca Juniors: Paredes coinvolto in una rissa contro l'Aldosivi (VIDEO)

Leandro Paredes si è reso protagonista di una rissa nel corso dell'ultimo match disputato dal Boca Juniors, vinto per 0-2 sul campo dell'Aldosivi. L'ex Roma, dopo un fallo per gioco pericoloso, è venuto alle mani con il difensore avversario Yonatan Cabral, che ha reagito. Per allontanarlo Paredes lo ha afferrato per il collo: da lì ne è seguito un parapiglia con più giocatori coinvolti, ma l'arbitro ha deciso salomonicamente di ammonire soltanto i due interessati.

