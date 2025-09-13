Besiktas-Basaksehir, l'incredibile gol sbagliato da Abraham: errore da pochi metri (VIDEO)

Un errore che ha dell'incredibile e che sta facendo il giro del web. Protagonista in negativo è l'ex attaccante della Roma, Tammy Abraham, che ha sbagliato un gol a porta vuota nel corso della partita del suo Beşiktaş contro il Başakşehir, al momento sul risultato di 1-1.

L'occasione, descritta con stupore anche dai telecronisti turchi, si è sviluppata dopo un tiro da fuori di un compagno di squadra, respinto dal portiere avversario. Il pallone è carambolato proprio sui piedi di Abraham, posizionato a pochi metri dalla linea di porta e senza nessuno a contrastarlo. L'attaccante inglese, però, ha calciato clamorosamente fuori. Un errore che ha lasciato increduli compagni e tifosi. Nella stessa partita è invece andato in gol Eldor Shomurodov, altro ex attaccante gialloross0, ora con la maglia del Basaksehir.