Benfica, Mourinho: "Chelsea? Facile vincere la Conference League con un top club. Io ci sono riuscito con la Roma"

Oggi alle ore 21 andrà in scena la partita tra Chelsea e Benfica, valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League, e uno dei protagonisti della sfida sarà José Mourinho. L'allenatore portoghese tornerà infatti a Stamford Bridge dopo molti anni e alla vigilia della partita ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, confrontando la vittoria della Conference League da parte dei Blues con quella ottenuta da lui stesso con la Roma: "Da fuori sembrava che il Chelsea avesse perso la propria identità, ma quello che si è visto nella scorsa stagione sembra indicare che sia tornato sulla strada giusta. Hanno dato fiducia a Enzo Maresca, il quale ha portato le sue idee. La Conference League è una competizione facile da vincere per un grande club, io l'ho fatto con la Roma".