Barnaba (proprietario Lille): "Bellissimo affrontare la Roma, è la mia squadra del cuore. Aiutai i Friedkin ad acquistare il club giallorosso"

Alessandro Barnaba, capo di Merlyn Advisors (fondo proprietario del Lille) e tifoso romanista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita di Europa League proprio tra i giallorossi e il club francese. Ecco le sue parole: "Giovedì sarà una sensazione incredibile. Affrontare la Roma, la mia squadra del cuore, con il mio club, sarà bellissimo. In passato ho aiutato i Friedkin nella trattativa che ha portato all'acquisto della Roma".