Aston Villa, Sancho: "Quando ho parlato con il mister mi ha trasmesso fiducia e sicurezza. Prima di tutto conta il collettivo" (VIDEO)

Dopo essere stato corteggiato a lungo dalla Roma, Jadon Sancho ha scelto l'Aston Villa. L'esterno inglese si è presentato così ai canali ufficiali del club: "Quando ho parlato con l'allenatore mi ha trasmesso fiducia e sicurezza. Mi ha mostrato il piano per la stagione e mi ha davvero ispirato. Non vedo l'ora di lavorare con lui. Dobbiamo puntare in alto come squadra e come gruppo. Io sono pronto a dare il massimo ogni volta che Emery avrà bisogno di me. Gli obiettivi personali ci sono, ma per me conta prima di tutto il collettivo. Vincere insieme è molto più speciale"

"When I spoke to the manager, he gave me the belief, the confidence." ?️ Jadon's first interview is now live on VillaTV ? — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 2, 2025