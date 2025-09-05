As Roma, aumenta il monte ingaggi: +22,3% rispetto alla scorsa stagione

Aumenta il monte ingaggi della Roma. Secondo uno studio di Calcio e Finanza, infatti, il club di Dan Friedkin pagherà circa 60,9 milioni di euro per gli stipendi netti della rosa, pari a circa 107,5 milioni di euro lordi, con un incremento pari a circa 19,6 milioni di euro (+22,3%) rispetto alla scorsa stagione. Il calciatore più pagato della rosa resta Paulo Dybala, con un ingaggio da 6,5 milioni di euro netti. Seguono Evan Ndicka a 4 milioni e un gruppo di calciatori a 3,5 milioni netti tra cui Hermoso, Pellegrini, Dovbyk, Bailey e Svilar.

(calcioefinanza.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE