Adidas e Roma, evento con Soulé, Mancini e Carl Brave: come vincere l'accesso esclusivo (FOTO)

Un evento esclusivo per celebrare il legame tra la Roma, i suoi tifosi e la città. Adidas e il club giallorosso hanno annunciato una serata speciale che si terrà il prossimo 12 settembre all'Adidas Brand Center di Via del Corso e che vedrà come protagonisti d'eccezione il cantautore romano Carl Brave e i calciatori della prima squadra Matias Soulé e Gianluca Mancini.

I tifosi avranno la possibilità di partecipare e vincere un VIP Pass per l'evento, che sarà condotto da Nicolò De Devitiis. Per tentare di aggiudicarsi l'accesso, sarà necessario acquistare una maglia della Roma (Home, Away o Third) tra l'1 e il 10 settembre, esclusivamente presso l’adidas Brand Center di Roma, e successivamente registrarsi sull'apposita landing page.

La serata, con inizio alle ore 19:00, prevede un evento con Carl Brave, seguito da un'intervista in cui l'artista dialogherà con Soulé e Mancini. Il tutto si concluderà con un meet & greet che darà ai fortunati vincitori la possibilità di incontrare i due giocatori giallorossi per foto e autografi.

