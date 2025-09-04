Adidas e il concorso "Veni, vidi, vici": con l'acquisto di una maglia della Roma in palio un incontro con Soulé e Mancini

Nuova iniziativa lanciata dall'Adidas in collaborazione con la Roma. Il 12 settembre si terrà un evento esclusivo presso l'Adidas Brand Center di Via del Corso 132 e in palio ci sono 30 coppie di vip pass che permetteranno ai tifosi più fortunati di incontrare il cantante Carl Brave e i calciatori Gianluca Mancini e Matias Soulé. Per partecipare bisogna acquistare almeno una maglia giallorossa della stagione 2025/26 tra il 1° e il 10 settembre esclusivamente presso lo store a Via del Corso, conservare lo scontrino e compilare il form con i dati richiesti.

(adidasvenividivici.it)

