Ziolkowski in arrivo: il difensore è partito dalla Polonia (VIDEO)

29/08/2025 alle 08:48.
screenshot-2025-08-29-083943

Dopo una lunga trattativa con il Legia Varsavia, la Roma si appresta ad abbracciare Jan Ziolkowski. Il difensore polacco arriva per 6,5 milioni più il 10% della futura rivendita. Sbarcherà oggi nella Capitale. Poi le visite mediche e la firma.

LIVE

7:00 - Jan Ziolkowski è partito dalla Polonia direzione Roma.