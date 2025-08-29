Ziolkowski in arrivo: il difensore è partito dalla Polonia (VIDEO)

Dopo una lunga trattativa con il Legia Varsavia, la Roma si appresta ad abbracciare Jan Ziolkowski. Il difensore polacco arriva per 6,5 milioni più il 10% della futura rivendita. Sbarcherà oggi nella Capitale. Poi le visite mediche e la firma.
LIVE
7:00 - Jan Ziolkowski è partito dalla Polonia direzione Roma.
?✈️ Jan Ziółkowski w drodze do Rzymu na testy medyczne przed transferem do AS Roma.
Wczoraj awans do Ligi Konferencji z Legią, dziś nowy rozdział.
20-letni obrońca podpisze z Romą kontrakt do 2030 roku. pic.twitter.com/BlefTrOvkD
— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 29, 2025