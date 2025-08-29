VIDEO - Ziolkowski arrivato in mattinata a Roma: la gaffe di una signora che lo scambia per... Sancho

Questa mattina, è atterrato a Roma il nuovo difensore Jan Ziolkowski dopo alcune settimane di trattativa con il Legia Varsavia. Però, non tutti i presenti hanno riconosciuto il polacco classe 2005. Infatti, una signora presente lo ha scambiato per Jadon Sancho, tanto da urlargli nel mentre che il 20enne saliva sulla macchina che lo avrebbe portato a Trigoria: "Grande Sancho" nell'incredulità generale.

