VIDEO - Gasperini: "Ziolkowski visto da Massara e mi fido. È un completamento e un profilo giusto"

Arrivato oggi nella Capitale per unirsi alla Roma dal Legia Varsavia, di Jan Ziolkowski ha parlato anche Gian Piero Gasperini in conferenza stampa spiegando che tipo di acquisto è per la Roma: "È un acquisto che ha visto Massara e mi fido delle sue intuizioni di mercato, è il suo mestiere vedere molti giocatori in giro durante l'anno. È nei profili di quelli richiesti, l'ho visto solamente in video e il mio giudizio è parziale. È un profilo giusto da mettere dietro a Mancini e dargli i dovuti spazi che avrà a disposizione sicuramente per capire la sua evoluzione futura. Speriamo che sia un giocatore di altro livello, come sta dimostrando in questi primi inizi di carriera".

"Questo è un completamento bello e giusto, nei termini fissati. Per essere sostenibile, anche a livello economico che potrebbe riguardarmi meno ma mi riguarda tanto, la squadra deve avere un gruppo forte, solido e competitivo il più possibile. Invece di caricarti di contratti vanno bene i giovani con questi profili, anche qualcuno in più che magari un domani entra a far parte dell'altro gruppo, è un bel successo. Permette alla società anche di non guardare sempre profili top con costi elevati, come ci sono nel mercato, ma di portare avanti questo tipo di profili. È una filosofia e consente di essere sostenibili. Ma la base devi averla, altrimenti fai fatica a crescere i giovani, senza dargli subito la responsabilità. Poi lo dicono loro con le prestazioni, in allenamento e nell'impatto delle gare", ha aggiunto.