VIDEO - Gasperini: "Sancho? Non bisogna pregare nessuno. Se lo capisce ha senso..."

Tema Jadon Sancho in conferenza stampa alla vigilia di Pisa-Roma, in programma domani sera all'Arena Garibaldi. 'Ma Sancho ha dato una risposta alla Roma?', chiedono a Gian Piero Gasperini che utilizzando il presente risponde: "Se hai il numero chiamalo... (ride, ndr). Sapete tutto, avete scritto tutto e di più. Non so quali siano i margini in questi giorni. Non bisogna mai pregare nessuno. Vale per Sancho e per tutti gli altri: è una possibilità di darci un valore aggiunto perché sono giocatori bravi, ma è una grande opportunità per loro: se entrano in questo tipo di pensiero le cose si sposano, altrimenti non puoi mettere insieme due mentalità opposte. Non lo so, se lo capisce ha senso altrimenti starà dov'è. Non è un problema".