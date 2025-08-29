VIDEO - Gasperini: "Pellegrini attaccato alla Roma, conoscete la difficoltà. Se va via gli auguro il meglio"

Capitolo Lorenzo Pellegrini: Gian Piero Gasperini torna a parlarne in conferenza stampa alla vigilia di Pisa-Roma, annunciando anche la convocazione del 7 giallorosso. Le sue parole: "Domani Pellegrini sarà convocato perché ha finito la fase di riabilitazione, si è allenato con la squadra durante la settimana. Poi di Pellegrini ho già detto qual è la difficoltà. Devono trovare la soluzione migliore per entrambi, mi prendo un merito perché finalmente hanno raggiunto dei colloqui insieme. È un ragazzo maturo, attaccato alla Roma ed è disponibile per la sua carriera a fare altre scelte. È un bel ragazzo, non fatelo passare...È attaccatissimo alla Roma, ha voglia di giocare, di mettersi a disposizione per raggiungere obiettivi. Sapete la situazione del contratto e ne è pieno il mondo di queste storie. Gli auguro il meglio se va via, il problema è che mancano tre giorni. La disponibilità del giocatore e della società mi sembra totale".

E sull'eventuale permanenza ha aggiunto: "Il 2 settembre lo dirò. Anche i giocatori hanno le loro esigenze, sono trattative tra di loro e ho ereditato questa storia per fortuna. Apprezzo uno e apprezzo l'altro. Adesso che la risolvano".