VIDEO - Gasperini: "Dybala è un valore aggiunto. La Roma deve avere una sua identità a prescindere dall'individuo"

Alla vigilia di Pisa-Roma, in programma domani sera all'Arena Garibaldi, Gian Piero Gasperini ha parlato anche di Paulo Dybala, subentrato nel corso della vittoria contro il Bologna. "Ho la sensazione che esiste una Roma e Dybala è un valore aggiunto, soprattutto quando sta bene e non ha problemi di natura prettamente fisica. È un grande giocatore, ha sicuramente un piede straordinario e dà valori aggiunti. Non sono tanti quelli che riescono a creare un gap così importante, rientra in questa fascia - ha spiegato il tecnico giallorosso -. Ma nessun giocatore, per quanto importante, può essere spiazzante per la Roma. La Roma deve avere una sua identità a prescindere dall'individuo. Poi l'individuo può dare qualcosa di più".